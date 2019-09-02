В РФ вспомнили теракт в Беслане и предупредили Киев: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Усиление конфликта: в РФ прокомментировали удары ОАЭ по Йемену;
- 15 лет прошло: в России вспоминают жертв Беслана;
- Есть проблема: эксперты США нашли недостатки у американских и российских истребителей;
- Амбициозно, но сомнительно: в РФ прокомментировали слова Пристайко о конфликте в Донбассе;
- Без «жесткого Брексита»: британскому парламенту дали совет.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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