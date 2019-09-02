Южно-Сахалинск, 2 сентября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Совместные учения российских и японских подразделений пройдут в акватории залива Анива на юге острова Сахалин, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

Mod.go.jp На корабле ВМС Японии

Сообщается, что маневры будут приурочены к визиту японского патрульного судна «Цугару» и пройдут в течение 3−5 сентября.

Погрануправление предлагает местным жителям совершить экскурсии на «Цугару» и российский корабль «Дозорный». Желающих ждут 5 сентября с 9:30 до 11:30.