Мирный, Якутия, 2 сентября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. В селе Арылах Мирнинского района Якутии 1 сентября на сельхозпредприятие забрался медведь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медведь

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Как рассказали в полиции, сторож около полуночи услышала посторонний шум на складах, попыталась преследовать движущуюся фигуру, но вдруг та развернулась и встала на задние лапы.

Женщина поняла, что это медведь, и развернулась в обратную сторону, но хищник побежал за ней. Он её догнал и оцарапал спину. Пострадавшая закричала, и косолапый убежал в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи активно в поисках еды в регионах Дальнего Востока выходят к людям, разоряют огороды, нападают на домашних животных.