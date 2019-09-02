Альметьевск, Татарстан, 2 сентября, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов, будучи с рабочей поездкой в Альметьевске, где 31 августа 2019 года проходило празднование Дня нефтяника, сыграл на барабанах прямо на улице. Видео с исполнением он обнародовал на своей странице в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях Выступление на барабанах

Поздравляя жителей республики с профессиональным праздником, глава региона отметил, что их «нелёгкий повседневный труд определяет социально-экономическое развитие России, является гарантом ее энергетической безопасности».

Позднее на торжественном мероприятию по случаю Дня нефтяников, объединённого со Днём города, Минниханов заявил, что Альметьевск «по праву является символом становления и развития нефтегазовой промышленности» республики.

Напомним, в регионе за первое полугодие 2019 года было добыто 18,206 млн тонн нефти, что на 3% больше чем годом ранее. В консолидированный бюджет от базовых компаний поступило почти 36 млрд рублей налогов. Последний показатель вырос на 3,5%.

https://www.instagram.com/p/B10022fDxUl/