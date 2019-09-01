Цхинвал, 1 сентября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Грузинская сторона идет на очередное обострение грузино-югоосетинских отношений в дни проходящих в Осетии траурных мероприятий памяти жертв Беслана. Об этом 1 сентября заявляет югоосетинское агентство «Рес» со ссылкой на комитет госбезопасности Южной Осетии.

U.S. Army Europe Грузинские силовики

По данным КГБ, в ночь с 31 августа на 01 сентября в населенный пункт Коби Хашурского муниципалитета Грузии прибыли дополнительные спецподразделения МВД Грузии, численностью до 30 человек, вооруженных стрелковым оружием. Как заявил Цхинвал, своими действиями Грузия создает дополнительные угрозы безопасности для местного югоосетинского населения. Ранее Цхинвал потребовал от Тбилиси отвести вооруженные формирования и прекратить незаконные строительные работы блокпоста на территории села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.

Напомним, 1 сентября в 10:00 в районе населенного пункта Уиста (Цнелис), согласно заявлению КГБ Южной Осетии грузинскими вооруженными формированиями был сбит штатный летательный аппарат (квадрокоптер) Генеральной прокуратуры Южной Осетии, проводивший следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по факту незаконного пересечения государственной границы. Грузия в ответ заявила, что квадрокоптер столкнулся с другим беспилотным аппаратом гражданского лица.