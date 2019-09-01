Беслан, Северная Осетия, 1 сентября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Бесланская школа №1 в Северной Осетии, в которой 15 лет назад произошел теракт, может получить статус памятника федерального значения. Об этом 1 сентября сообщает Вести.RU со ссылкой на представителя комитета «Матери Беслана» Анету Гадиеву.

Leon Стена бесланской школы № 1. 2008

По ее словам, присвоение данного статуса позволит школе и объектам, расхоложенным на ее территории, получить охрану со стороны государства. На данный момент, школа и прилегающие к ней земли являются памятником республиканского значения.

Напомним, 1 сентября в Северной Осетии проходили траурные мероприятия по жертвам теракта в школе №1 в Беслане, память которых пришли почтить порядка 3 тыс. человек.

В результате террористического акта погибло 334 человека, из них 186 детей.