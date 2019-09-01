Вашингтон, 1 сентября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Компания Local Motors из США представила управляемый искусственным интеллектом мини-автобус Olli 2.0, детали которого на 80% напечатаны на 3D-принтере. Об этом 31 августа сообщает Techcrunch.

Kirill Borisenko Микроавтобус с автопилотом

Мини-автобус предназначен для перемещений в университетском кампусе, на территориях больниц, общежитиях и военных базах. Дальность перемещения на одной зарядке электричеством составляет 160 километров. Максимальная скорость транспортного средства — до 40 км/ч, вместимость — 12 человек.

Снаружи автобус Olli 2.0 оснащён системой громкоговорителей и экранами спереди и сзади, предназначенными для пешеходов. На переднем экране могут быть показаны глаза, что сделает автобус более человечным. Автобус оснащён сенсорными экранами, а также системой анализа настроения пассажиров и оптимизацией маршрута.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Южной Кореи намерено инвестировать 25,5 млн долларов в развитие перспективной отрасли — беспилотных автомобилей.