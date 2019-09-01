Варшава, 1 сентября, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу завершился. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в Польшу

По данным журналиста, украинский лидер уже вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена в Киев.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский прибыл 31 августа в Варшаву, где провел ряд встреч с высшими должностными лицами страны.

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