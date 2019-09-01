Вашингтон, 1 сентября, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Власти Израиля, которые поддерживает официальный Вашингтон, имеют полное право защищать себя от нападений. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter помощник американского президента и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

«Ракеты были пущены из Ливана по Израилю, — написал Гринблатт. — У Ирана есть доверенные лица в Ливане и секторе Газа, которые вредят Израилю».

1 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter сообщила, что вооруженные силы Израиля открыли ответный огонь по приграничным целям в Ливане из-за ракетного обстрела территории своего государства.

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