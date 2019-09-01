Москва, 1 сентября, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Игра между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» получилась тяжелой. Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак, комментируя результате матча восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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«Думаю, получилась тяжелая игра, — сказал Семак, слова которого обнародованы на официальном сайте клуба. — Нервная, может быть, не столь зрелищная, как хотелось бы болельщикам».

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл московский «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча прошли на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

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