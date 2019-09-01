Варшава, 1 сентября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, которые ранее прибыли в Варшаву для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, обсудили предстоящий визит украинского лидера в США. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Gov.ua Владимир Зеленский и Майк Пенс

«Речь шла о предстоящем визите В. Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

14 августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью «BBC Украина» заявила, что вопрос официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США почти решён.

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