Ватикан, 1 сентября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Папа римский Франциск опоздал на воскресную всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане из-за того, что на 25 минут застрял в лифте. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Свою речь папа римский начал со слов «Я должен извиниться», так как он был вынужден опоздать на аудиенцию на 10 минут.

По его словам, из-за проблем с электричеством в Ватикане лифт остановился, и он ждал, пока сотрудники пожарной охраны не освободят его.

«Аплодисменты пожарной команде», — произнес он толпе.

Напомним, всеобщая аудиенция традиционно проходит на площади Святого Петра в Ватикане, во время которой понтифик обращается к верующим с проповедью с балкона последнего этажа Апостольского дворца.