Чебоксары, 1 сентября, 2019, 21:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 1 сентября, в аварию попала машина скорой помощи. В результате ДТП два человека ранены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Авария с участием машины скорой помощи в Чебоксарах

Авария произошла в 19:10 часов на перекрестке улицы Б. Хмельницкого и проспекта Г. Айги. По предварительным данным полиции, водитель «Лады Приоры» при развороте под запрещающий знак столкнулся с машиной скорой помощи. В ведомстве отмечают, что скорая спешила на вызов, проблесковые маячки были включены.

В аварии ранены два медработника. Детали ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее крупная авария с участием машины скорой помощи в Чебоксарах произошла в феврале 2018 года: тогда на Гагаринском мосту столкнулись три транспортных средства, в результате пострадали пять человек.