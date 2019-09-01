Москва, 1 сентября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» на своем поле уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась победой гостей со счётом 0:1, проходила на «Открытие Арене» в Москве.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

Героем встречи в составе санкт-петербургской команды стал Юрий Жирков, который забил единственный мяч на 41-й минуте.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Клуб «Спартак», набравший 14 баллов, находится на шестой позиции.

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