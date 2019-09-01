Горловка, ДНР, 1 сентября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки подвергся обстрелу со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 1 сентября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В СЦКК отметили, что украинские силовики, применившие в ходе обстрела артиллерию калибром 122 мм, всего выпустили по горловскому поселку семь снарядов.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, 1 сентября в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим прекращения огня был нарушен ВСУ 37 раз за прошедшие сутки.

Читайте также: ДНР: украинские войска за сутки 37 раз нарушили режим перемирия