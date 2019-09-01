Санкт-Петербург, 1 сентября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский стал почётным доктором петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СпбГУП). Видео торжественной церемонии опубликовано 1 сентября на сайте «Телеканала Санкт-Петербург».

Dmitry Rozhkov Михаил Пиотровский

На заседании Ученого совета ректор университета Александр Запесоцкий вручил золотой знак почетного доктора директору Эрмитажа «за выдающийся вклад в сохранении культурного наследия и высокий профессионализм».

В свою очередь, Пиотровский поблагодарил коллег за оказанную ему честь и возможность находиться «в семье гуманитарного университета».

Напомним, Ученый совет СпбГУП в 40 раз вручает отличительный знак почетного доктора университета, начиная с 1993 года. Он призван показать студентам достойный пример, дать жизненные ориентиры и задать высокую планку в профессиональной деятельности.