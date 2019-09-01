Цхинвал, 1 сентября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Утром 1 сентября был сбит съемочный квадрокоптер силовых структур Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

По информации комитета госбезопасности, беспилотный летательный аппарат (типа съёмочный квадрокоптер) сводной группы силовых структур Южной Осетии вел видеонаблюдение в районе прохождения государственной границы у села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики. Около 10:00 со стороны грузинского н.п. Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру был открыт ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Южной Осетии. Квадрокоптер был сбит и упал в районе прохождения линии госграницы.

В КГБ указали, что ранее аналогичные грузинские летательные аппараты неоднократно осуществляли разведку вдоль линии госграницы и над гражданскими объектами, которые охраняются подразделениями пограничной службы Южной Осетии.