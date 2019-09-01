Грузинские службы сбили беспилотник Южной Осетии на госгранице
Цхинвал, 1 сентября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Утром 1 сентября был сбит съемочный квадрокоптер силовых структур Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.
По информации комитета госбезопасности, беспилотный летательный аппарат (типа съёмочный квадрокоптер) сводной группы силовых структур Южной Осетии вел видеонаблюдение в районе прохождения государственной границы у села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики. Около 10:00 со стороны грузинского н.п. Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру был открыт ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Южной Осетии. Квадрокоптер был сбит и упал в районе прохождения линии госграницы.
В КГБ указали, что ранее аналогичные грузинские летательные аппараты неоднократно осуществляли разведку вдоль линии госграницы и над гражданскими объектами, которые охраняются подразделениями пограничной службы Южной Осетии.