Санкт-Петербург, 1 сентября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в акции, посвященной 75-летию гимна Российской Федерации, приняло участие порядка 48 тыс. человек. Видео опубликовано 1 сентября на официальной странице спорткомплекса в социальной сети Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Всероссийская акция День гимна на стадионе Газпром Арена

Под руководством народного артиста РФ Павла Овсянникова государственный гимн России исполнили оркестр, в который вошли более 8 тыс. музыкантов, и хор из 40 тыс. вокалистов, представляющих 85 регионов страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Народный артист Павел Овсянников

Кроме этого, акция должна была попасть в книгу рекордов Гиннесса как самое массовое исполнение гимна России.

Напомним, музыка и слова национального гимна РФ были заимствованы из гимна Советского Союза.

Мелодия официального символа государства была написана композитором Александром Александровым еще в 1939 году.

Текст в современном звучании появился в 2000 году, когда поэт Сергей Михалков адаптировал свои же слова из предыдущего гимна СССР.