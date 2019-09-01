Тула, 1 сентября, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому ЦСКА в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась победой гостей со счётом 1:2, проходила на стадионе «Арсенал» в Туле.

UMNICK Стадион «Арсенал»

В составе хозяев поля мяч забил Даниил Лесовой, у гостей голевыми действиями отметились Ильзат Ахметов и Седрик Гогуа.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Арсенал», набравший 13 баллов, находится на седьмой позиции.

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