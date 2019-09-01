Курган, 1 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Объём инвестиций в Курганскую область вырос за год в два раза. Это следует из отчёта регионального департамента экономического развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно информации, представленной ведомством, за первые шесть месяцев 2019 года инвестиции в основной капитал, направленные на развитие региональной экономики и социальной сферы, составили 17 461,9 млн рублей, или 204% к аналогичному периоду 2018 года.

В структуре инвестиций по источникам финансирования 43,5% занимают собственные средства организаций. За счёт привлечённых средств освоено 56,5% инвестиций.