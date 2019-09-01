Токио, 1 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. В Японии совершил экстренную посадку принадлежащий канадской авиакомпании Air Canada пассажирский самолет, следовавший по маршруту Шанхай — Ванкувер. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

BriYYZ Boeing 787

ЧП произошло в воскресенье, 1 сентября, в аэропорту Нарита в Токио. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Японии из-за появления трещины на лобовом стекле.

Отмечается, что всего на борту Boeing 787 находились 299 человек. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Читайте также: При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот