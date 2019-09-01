Белград, 1 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Решение властей Польши не приглашать Российскую Федерацию и Сербию на памятные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны прокомментировал министр обороны Сербии Александр Вулин. Заявление высокопоставленного военного обнародовано на сайте Минобороны Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, если в Польше не отметят начало Второй мировой войны с РФ и Сербией, «тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и еще несколько стран, народы которых внесли огромный вклад в разгром фашизма, не получили приглашение на памятные мероприятия в Польше. От участия в памятных мероприятиях отказались президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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