Тюмень, 1 сентября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В Тюменской области Госавтоинспекция совместно с волонтёрами провела 1 сентября акцию #СбавьтеСкорость в населённых пунктах и на трассах региона. Водителям и пешеходам было предложено подписать плакаты и сделать фото с баннерами, призванными привлечь внимание к безопасности на дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Плакат акции

С начала 2019 года в Тюменской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: погибли два ребёнка, 336 детей ранены. Каждое пятое ДТП произошло из-за неправильного выбора водителями скоростного режима. Причём 29 детей сбиты на пешеходных переходах.

В преддверии нового учебного года тюменским водителям напомнили, что при движении транспорта со скоростью 50 км/час тормозной путь автомобиля составляет 27 метров, при движении со скоростью 60 км/час — 37 метров и далее по увеличению. Каждый метр тормозного пути может стоить жизни школьнику или юному пассажиру в салоне машины, предупреждают дорожные полицейские.