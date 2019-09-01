Архангельская область, 1 сентября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Школу с эстетическим уклоном на 240 мест сегодня открыли в поселке Ерцево Коношского района.

Dvinaland.ru Новая школа

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, учебные кабинеты новой школы оборудованы электронными и демонстрационными образовательными комплексами по всем предметам, включая комплекты цифрового и специализированного учебного оборудования для лабораторных исследований, экспериментов, проектирования и моделирования.

«Сегодня эпохальное событие конкретно для Ерцево — мы открыли новый этап развития этого посёлка. Мы создали задел на будущее и вернули ребятам, которые здесь будут обучаться, веру в то, что они нужны территории, что здесь их любят. Эта школа по своему оснащению ничем не уступает московским школам, поэтому я уверен, что ребята будут учиться в ней с удовольствием», — отметил губернатор Игорь Орлов на торжественной церемонии открытия.

За парты Ерцевской средней школы завтра сядет 231 ученик. Организована ежедневная бесплатная доставка в учебное заведение 34 учащихся. Сейчас в учреждении работают 30 педагогов, а с нового учебного года появится учитель-логопед.

Новой школе присвоено имя ее выпускника — Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Сергея Ивановича Бочарова.

Добавим, что строительство нового здания школы началось в 2017 году в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013−2025 годы)». Общий объем средств из федерального, областного и местного бюджетов, затраченных на возведение школы, составил 392,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в новом учебном году в Архангельской области откроются 610 образовательных учреждений.