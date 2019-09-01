Варшава, 1 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Литвы Гитанас Науседа, прибывшие в Варшаву для участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, провели переговоры. Об этом передает пресс-служба главы украинского государства.

Gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Гитанасом Науседой

«Лидеры стран (Зеленский и Науседа) положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Науседа обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сближение Украины с Европейским союзом, а также активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Украина не должна себя чувствовать униженно перед США, поскольку граждане страны не глупее американских жителей.

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