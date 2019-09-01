Екатеринбург, 1 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура требует вернуть жителям «Городка чекистов» горячую воду. Без этого коммунального блага они остаются уже несколько недель, и пока мер к ремонту трубы принято не было, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Екатеринбург.рф Жилой комплекс «Городок чекистов»

Горячей воды нет в 14 корпусах объекта культурного наследия. Причиной названо то, что у теплотрассы, которая была прорвана в первой половине августа, нет хозяина, соответственно. спрашивать не с кого.

При этом федеральное законодательство определяет, что обеспечение населения водой относится к вопросам местного значения. Таким образом, ответственной за возвращение жителям горячей воды названа мэрия.

Мэру Александру Высокинскому прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения закона и вернуть людям горячую воду. Результаты реагирования чиновников находятся на контроле прокуратуры.