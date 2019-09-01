Красноярск, 1 сентября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мвд.рф Авария

Авария произошла около 14:40 (10:40 мск) в Уярском районе, на 917 километре автотрассы Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе двое детей двух и 13-ти лет. Все пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области.