Манила, 1 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли в результате крушения легкомоторного самолёта на Филиппинах. Об этом 1 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Alex Пропеллер

Авиакатастрофа произошла около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в курортной зоне населённого пункта Пансол недалеко от города Каламба в провинции Лагуна.

Как рассказали очевидцы, самолёт взлетел и начал набирать высоту, после этого стал резко падать и взорвался. При падении самолёта пострадали три здания.

На борту самолёта находились шесть пассажиров и два пилота. Известно, что как минимум трое пассажиров были членами одной медицинской бригады. В настоящее время найдены тела семерых погибших.

Поисково-спасательная операция продолжается. Начата проверка причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате падения вертолёта в Норвегии.