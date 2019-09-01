Санкт-Петербург, 1 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Во время торжественных мероприятий Дрезденского оперного бала, проходящего с 31 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге, наградили знаком отличия художественного руководителя петербуржской академической филармонии Народного артиста СССР Юрия Темирканова. Об этом 1 сентября сообщается на официальной странице мероприятия в социальной сети Instagram.

Instagram:dresdenoperaballspb Юрий Темирканов

Руководитель Дрезденского оперного бала, профессор Ханс-Йоахим Фрай вручил дирижёру медаль Святого Георгия.

Напомним, Юрий Темирканов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также лауреат четырех Государственных премий СССР (1976, 1985) и РФ (1999, 2017).