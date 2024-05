Вашингтон, 1 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Видео известного концерта группы Nirvana Live And Loud выложили в сеть. Об этом 31 августа сообщил портал uDiscover Music.

Julie Kramer Курт Кобейн

Ролики были опубликованы на официальном YouTube-канале музыкального коллектива. Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.

Напомним, в Live And Loud вошли, в том числе, такие хиты Nirvana, как Drain You, Rape Me, Sliver, All Apologies, Heart-Shaped Box, Blew, The Man Who Sold the World, Come as You Are, Lithium и About a Girl. Авторство всех этих композиций принадлежит Курту Кобейну.