Санкт-Петербург, 1 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 1 сентября, запустили в эксплуатацию два новых маршрута скоростного трамвая «Чижик», следующего от Ладожского вокзала. Это значительно улучшит транспортную доступность на востоке города.

«Транспортная концессионная компания» «Чижик» в депо

Маршрут «Чижика» №63 проходит от вокзала по проспектам Косыгина, Наставников и Ириновскому до улицы Передовиков, а маршрут №59 проложен по улице Потапова, где раньше не было трамвайных путей, до нового трамвайного депо. Кроме того, действующий трамвайный маршрут №64 продлили по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

«Наш город возвращает себе имя первой трамвайной столицы. Когда-то город был таким, потом трамвай стал уходить, но вот эта новая система с выделенной полосой дает возможность из удаленных районов нашего города добраться до метро в течение 10−20 минут», — заявил врио губернатора Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Проект «Чижик» реализуется на основе концессии с привлечением частного капитала. В то же время стоимость проезда в частном трамвае не отличается от других городских трамваев. С запуском новых маршрутов, в дополнение к действующим №8 и №64, проект «Чижик» полностью осуществлен.

Как отмечает источник, на линиях работают 23 травайных состава, которые двигаются со скоростью вдвое выше, чем обычные вагоны. При этом вагоны «Чижика» максимально приспособлены для пассажиров с детьми, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Проект «Чижик» по соглашению с городом реализует «Транспортная концессионная компания», созданная Группой ЛСР.