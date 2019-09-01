Екатеринбург, 1 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Актер и комик Сергей Светлаков временно вернется в состав команды КВН «Уральские пельмени». Об этом 1 сентября сообщил портал «Телепрограмма».

Александр Вепрёв Сергей Светлаков

3 сентября 2019 года он будет выступать в качестве участника коллектива на «Вечере встреч выпускников», которую КВН проведет в центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Светлаков сообщил, что команда до сих пор не знает, что она выдаст на встрече.

«Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как это было когда-то», — пояснил актер. Он также добавил, что до сих пор считает себя частью коллектива.

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Напомним, на предстоящем «Вечере встреч выпускников» КВН кроме «Уральских пельменей» выступят команды «Город Пятигорск» (Пятигорск) и Сборная Камызякского края (Астраханская область). Мероприятие будет показано в эфире Первого канала.