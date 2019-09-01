Москва, 1 сентября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. С наступлением осени Московский зоопарк сократил часы работы для посетителей. Об этом 1 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Moscowzoo.ru Московский зоопарк

Изменение графика работы связано с сокращением светового дня и подготовкой животных к зимней спячке. Так, часы работы учреждения осенью — с 07:30 до 21:00.

«Осень — особый период в жизни обитателей зоопарка. В природе для многих видов она является переходной порой, когда животным важно успеть сделать запасы и найти подходящее укрытие. Им нужен покой во время переходного периода», — прокомментировала переход на осенний режим работы генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 31 августа 2019 года после двухлетней реконструкции и модернизации был открыт Детский контактный зоопарк, который входит в состав Московского зоопарка.