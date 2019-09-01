Псков, 1 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём аккаунте в соцсети Instagram раскритиковал благоустройство в одном из районов региона, назвав подрядчиков «тупоголовыми» и «дебилами», а также сопроводив публикацию ещё более бранным хештегом.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

«Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать. В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», — говорится в сообщении губернатора Псковской области.

https://www.instagram.com/p/B11h_tIDuQB/

Отметим, что эта публикация Ведерникова собрала рекордное количество «лайков» — более 1,6 тыс. и около 200 комментариев подписчиков. Одни приветствуют столь неформальный стиль общения главы региона, другие пишут: «Губернатор, которого мы заслужили».