Пекин, 1 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Xiaomi Mi 9S может стать самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G. Об этом сообщил 31 августа китайский портал Mobile.163 со ссылкой на инсайдеров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Отмечается, что он может оказаться даже дешевле, чем Vivo iQOO Pro. Стоит отметить: сообщается также, что этот смартфон, возможно, будет выпущен только на китайском рынке.

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Напомним, стоимость Vivo iQOO Pro с 8 Гб оперативной памяти в Китае сейчас составляет 3798 юаней (около $540). В настоящее время он считается самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G на рынке страны.