Москва, 1 сентября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. 1 сентября вступает в силу подписанный президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Этот документ, известный как закон о «билетной мафии», призван остановить деятельность перекупщиков театральных билетов и сделать искусство для граждан более доступным.

Kudago.com Билет в Большой театр

Министр культуры Владимир Мединский в преддверии начала действия закона выразил надежду, что он будет работать эффективно. Об этом глава ведомства заявил в ходе рабочей поездки в Астрахань.

В частности, документ предусматривает, что сдать купленные билеты можно не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия. «Это связано с тем, что перекупщики, не сумев реализовать билеты, за 15 минут до начала спектакля сдавали их в кассу. Театр был обязан эти билеты принять и вернуть деньги», — пояснил глава ведомства.

Также закон ограничивает наценку на продажу билетов — не более 10% цены, указанной в нем.