Москва, 1 сентября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил отказ Польши от приглашения России на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй Мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ».

«Это мы всегда должны помнить независимо от того какие партии и президенты приходят к власти», — заявил он.

Странам-сателлитам конечно хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться они так усердствуют, что не замечают, что их поведение — надругательство над историей, человечеством и моралью, указал спикер Госдумы. Да и тем государствам, которые им покровительствуют, такое поведение с их стороны не нужно, сказал он.

«В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике — на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин. У нас есть хорошая русская поговорка «Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться», — заявил Володин.

Спикер Госдумы особо отметил, что «подвиг советского солдата будут помнить всегда, а фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал в эфире радиостанции Maryja.