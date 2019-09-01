Вашингтон, 1 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

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Таким образом, для проведения этой процедуры им больше не понадобится локальная копия ОС. В Microsoft отметили, что при переустановке пропадут все имеющиеся приложения. Издание отмечает, что версия приложения для облачной переустановки является пока что предрелизной, а значит не полностью избавленной от возможных ошибок.

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Ранее СМИ также сообщили, что Microsoft сняла блокировку обновлений для операционной системы Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Она была установлена 14 августа 2019 года из-за реакции антивирусных программ Symantec и Norton на пакеты обновлений ОС.