Москва, 1 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 15:00 по московскому времени военно-воздушные силы США в нарушение всех договоренностей нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

Американцы утверждают, что своими ударами они якобы уничтожили командный пункт террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако данные объективного контроля российский военных свидетельствуют о том, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре и жилой застройке.

«В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения», — сообщают российские военные.