Пекин, 1 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В Китае высокими темпами растет количество пользователей интернет-программ, связанных с онлайн-образованием, которое по сравнению с 2018 годом увеличилось более, чем на 31 млн человек и достигло рекордного показателя в 232 млн, сообщает 31 августа Синьхуа со ссылкой на данные доклада, опубликованного Китайским центром сетевой информатики.

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Подчеркивается, что эти цифры означают, что более четверти всех китайских Интернет-пользователей пользуются онлайн-ресурсами для образования. Такие формы обучения, особенно в сельской местности, предоставляют обучающимся новые возможности, говорится в документе, ибо устраняют основные недостатки школ на селе, обеспечивая выравнивание качества образования по всей стране.

Отдельно подчеркивается, что по состоянию на июнь 2019 года в КНР насчитывается 854 млн пользователей сети интернет, а уровень его доступности превысил 61%.