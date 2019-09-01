Москва, 1 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Стали известны подробности нанесенного Соединенными Штатами Америки удара по сирийской провинции Идлиб. Соответствующее сообщение распространил сегодня, 1 сентября, российский Центр по примирению враждующих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным российских военных, США нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

Стоит отметить, что буквально накануне, сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке объявили о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб. Прекращение огня должно было позволить мирным жителям покинуть зону боевых действий.

Тогда же, 31 августа, боевая авиация воздушно-космических сил России и ВВС Сирии прекратили боевые вылеты в район Идлиба.

Однако, военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по населенным пунктам в провинции Идлиб. По данным российских военных, есть многочисленные жертвы и разрушения.

При этом американское командование утверждает, что при ударе был уничтожен командный пункт террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Российские военные подчеркивают, что своими действиями власти США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Уже сейчас на ряде направлений возобновились бои.

Подчеркивается, что США не уведомили ни Россию, ни Турцию, которые несут ответственность за сохранение режима прекращения огня.

В министерстве обороны России выразили недоумение подобными действиями американской стороны, так как Вашингтон постоянно обвиняет Москву и Дамаск в «неизбирательном применении авиации» в зоне деэскалации Идлиб.