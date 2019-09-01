Пермь, 1 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете пройдет осенний сезон конкурса «Умная Пермь» с 14 по 15 сентября. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

Мероприятие представляет из себя научно-популярные игры как для детей, так и для взрослых. Среди них «Зоология», «Химия и жизнь», а также «Астрономия».

"Теперь школьники — молодые исследователи, окунутся в живую атмосферу студенчества, попадут в настоящие университетские аудитории, где учились ещё их школьные учителя. «Умная Пермь» — это федеральный проект, интерактивные программы для детей 7−14 лет. Ведут их не аниматоры, а молодые специалисты и ученые из пермских вузов», — отмечают организаторы мероприятия.

Целью проекта, отмечает его руководитель Екатерина Остапенко, является желание погрузить детей в практическое измерение, так как во время обычных школьных уроков упор всегда делается на теорию.

Напомним, проект «Умная Пермь» начал свою работу в 2014 году, проходит он ежемесячно и привлекает под свою крышу детей в возрасте от 7 до 14 лет. Формат программы является устоявшимся — 4 лаборатории для детей, программа для взрослых и «научный подарок». Упор делается на естественнонаучные дисциплины.