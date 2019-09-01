Цхинвал, 1 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Югоосетинские боксеры 6−8 сентября примут участие на открытом турнире-мемориале по боксу, который пройдет в Минеральных Водах. Об этом сообщает агентство «Рес».

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В соревновании будут участвовать юные спортсмены 2003−2004 и 2005−2006 года рождения. Как сообщил тренер Ацамаз Дзигоев, боксеры Южной Осетии неоднократно выступали на этом турнире и всегда занимали на нем достойные места.

Турнир посвящен памяти тренера высшей категории, отличника физической культуры и спорта Валерия Попова.