Рим, 1 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Чешский нападающий футбольного клуба «Рома» Патрик Шик может перейти в состав команды РБ «Лейпциг», утверждает 1 сентября сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ailura Патрик Шик

По данным источника, немецкая команда намеревается арендовать 23-летнего чешского футболиста с опцией обязательного выкупа в случае, если он отыграет определённое количество матчей за клуб.

При этом отмечается, что римская команда готова отпустить своего игрока в немецкий клуб, так как рассчитывает получить в свой состав другого форварда до закрытия летнего трансферного окна. Как считает источник, им может стать хорватский нападающий мадридского клуба «Атлетико» Никола Калинич, которого могут арендовать с правом выкупа за 9 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Патрик Шик сыграл в 24 матчах за «Рому» и отметился в них 3 голами и 2 результативными передачами.