Москва, 1 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Погода в столице в первый день осени — 1 сентября — обещает быть солнечной и теплой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплая погода

В столице сегодня ожидается переменная облачность. Осадков практически не будет — только на окраине Москвы ожидаются кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +23 … +25 градусов Цельсия.

Ветер северо-западный. Его скорость будет варьироваться от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление близко к норме — 750 мм ртутного столба.