Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября
Москва, 1 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Погода в столице в первый день осени — 1 сентября — обещает быть солнечной и теплой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Теплая погода
В столице сегодня ожидается переменная облачность. Осадков практически не будет — только на окраине Москвы ожидаются кратковременные дожди.
Воздух прогреется до +23 … +25 градусов Цельсия.
Ветер северо-западный. Его скорость будет варьироваться от трех до восьми метров в секунду.
Атмосферное давление близко к норме — 750 мм ртутного столба.