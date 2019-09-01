Тюмень, 1 сентября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Учителя регионов «тюменской матрёшки» получают самую высокую зарплату в России. Их среднемесячный заработок занял верхние строчки рейтинга газеты «Коммерсант», составленного по данным Росстата и региональных министерств образования.

Николай Богданов-Бельский. День рождения учительницы. 1920-е

В ЯНАО педагоги получают, согласно исследованию, в среднем по 91 306 рублей в месяц. Доходы ямальских учителей уступают лишь их коллегам из Чукотского АО, где средний уровень зарплат 96 468 рублей. В Югре учителя в среднем получают 64 300 рублей в месяц, в Тюменской области — 61 220 рублей.

Если рассматривать соотношение средней зарплаты работников образования к среднемесячной начисленной зарплате по региону, то здесь лидером является Тюменская область — 147%. В Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель составляет 107%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 106%.