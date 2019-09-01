Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу США Кори Гауфф в матче третьего круга Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

(сс) Peter Menzel Наоми Осака

Японка легко одолела соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте немногим более 1 часа. За это время Осака 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 6 из 7 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка за этот же временной промежуток 2 раза подала навылет, 7 раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из 5 брейк-пойнтов.

Отметим, соперницей Наоми Осака в четвертом круге US Open станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая ранее в другом матче третьего круга обыграла эстонку Анетт Контавейт.