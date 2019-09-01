Минск, 1 сентября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В апреле «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

В белорусской компании заявили, что поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн. В связи с этим Москва и Минск договорились повысить тарифы на 3,7% на транспортировку нефти через территорию республики с 1 сентября.

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