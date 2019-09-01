Варшава, 1 сентября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк разъяснил отказ властей его страны приглашать Россию на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Maryja.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

По его словам, Россия не заинтересована в том, чтобы сохранять «дух исторической правды». Поэтому Россию и не пригласили, но были и другие причины.

Шинковский отметил, что на празднование были приглашены представители Европейского союза, военного блока НАТО, а также «Восточного партнерства», куда входят Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Россия не состоит ни в одном из этих объединений.

Кроме того, Шинковский напомнил, 10 лет назад на 70-ю годовщину начала Второй мировой войны приглашали президента России Владимира Путина. Сейчас же власти Польши решили пригласить президента США Дональда Трампа. Замглавы МИД назвал это «сменой подхода к историческим вопросам». Правда Трамп отказался приезжать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе уже давно пытаются представить «историческую правду» таким образом, как будто советско-германский пакет о ненападении, более известный как пакт Молотова-Рибентропа, якобы стал причиной начала Второй мировой войны. Тогда как на самом деле он был лишь следствием западной политики умиротворения агрессора, которую перед началом Второй мировой войны проводили Великобритания и Франция.