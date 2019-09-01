Челябинск, 1 сентября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Ситуация с написавшими заявления об увольнении хирургами Нижнего Тагила урегулирована. Об этом журналистам заявила в Челябинске вице-премьер Татьяна Голикова.

(сс) Piron Guillaume В операционной

«Насколько я знаю, вопросы все урегулированы», — сказала Голикова.

Она также напомнила, что федеральный Минздрав направлял в Нижний Тагил своих представителей. И, по его информации, проблемный вопрос решён.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро хирургов центральной горбольницы №1 написали заявления об увольнении. А перед этим уволились три хирурга Демидовской больницы.

На этой неделе путём переговоров удалось вернуть медиков к работе. А больницы проверяют. На время проверки главные врачи отстранены от работы.